МО России: украинские военные разместили тяжёлое вооружение в школах

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Украинские военные разместили тяжёлое вооружение в школе Нью-Йорка (Новгородское) в Донецкой Народной Республике, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
МО России: украинские военные разместили тяжёлое вооружение в школах
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

«В Нью-Йорке (Новгородское) Донецкой Народной Республики на территории жилого массива «Петровская гора» и школы №16 подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, разместили тяжёлое вооружение и склад боеприпасов», — сказал Мизинцев на брифинге.

По его словам, украинские военные также разместили огневые позиции на территории школ в Николаеве и Краматорске.

Он добавил, что в Северодонецке ВСУ разместили артиллерию и РСЗО на территории завода химического нестандартизированного оборудования.

Ранее в российском Минобороны заявили, что в Харьковской области на фоне топливного кризиса боевики нацбатальонов присваивают талоны на горючее для скорых и машин экстренных служб.

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