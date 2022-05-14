МО России: украинские военные разместили тяжёлое вооружение в школах
- © РИА Новости / Виталий Белоусов
«В Нью-Йорке (Новгородское) Донецкой Народной Республики на территории жилого массива «Петровская гора» и школы №16 подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, разместили тяжёлое вооружение и склад боеприпасов», — сказал Мизинцев на брифинге.
По его словам, украинские военные также разместили огневые позиции на территории школ в Николаеве и Краматорске.
Он добавил, что в Северодонецке ВСУ разместили артиллерию и РСЗО на территории завода химического нестандартизированного оборудования.
Ранее в российском Минобороны заявили, что в Харьковской области на фоне топливного кризиса боевики нацбатальонов присваивают талоны на горючее для скорых и машин экстренных служб.