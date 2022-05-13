Минобороны России: в Харьковской области нацбатальоны отбирают талоны на горючее у медиков
- РИА Новости
«В Харьковской области на фоне нарастающего топливного кризиса боевики националистических батальонов, уверенные в своей безнаказанности, цинично спекулируют незаконно присвоенными талонами на горючее, предназначенное для заправки автомобилей скорой медицинской помощи и других экстренных служб», — сказал он.
По его словам, бездействие киевского режима боевики расценивают как молчаливое одобрение устроенного ими беспредела.
Ранее Мизинцев заявил, что украинские военные совместно с националистами проводят в Харьковской области карательные рейды и арестовывают подозреваемых в пророссийских взглядах.