Минобороны России: украинские военные проводят карательные рейды в Харьковской области

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Украинские военные совместно с националистами проводят в Харьковской области карательные рейды и арестовывают подозреваемых в пророссийских взглядах по статье «о коллаборационизме». Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Минобороны России: украинские военные проводят карательные рейды в Харьковской области
  • AFP
  • © FADEL SENNA

«В Харьковской области неонацисты совместно с сотрудниками службы безопасности Украины проводят карательные рейды с целью проверки местных жителей на предмет наличия у них признаков пророссийских взглядов, а также фактов передачи какой-либо информации российским военнослужащим и представителям Народной милиции республик Донбасса», — заявил он на брифинге.

Мизинцев добавил, что подозреваемых арестовывают по статье «коллаборационизм» УК Украины и увозят в неизвестном направлении.

Ранее в Минобороны России заявили, что подразделения территориальной обороны и сотрудники Службы безопасности Украины проводят рейды на украинской территории против осуждающих действия Киева.

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