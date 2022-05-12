Минобороны России: украинские военные проводят карательные рейды в Харьковской области
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«В Харьковской области неонацисты совместно с сотрудниками службы безопасности Украины проводят карательные рейды с целью проверки местных жителей на предмет наличия у них признаков пророссийских взглядов, а также фактов передачи какой-либо информации российским военнослужащим и представителям Народной милиции республик Донбасса», — заявил он на брифинге.
Мизинцев добавил, что подозреваемых арестовывают по статье «коллаборационизм» УК Украины и увозят в неизвестном направлении.
Ранее в Минобороны России заявили, что подразделения территориальной обороны и сотрудники Службы безопасности Украины проводят рейды на украинской территории против осуждающих действия Киева.