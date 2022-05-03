В Минобороны России заявили о рейдах СБУ против осуждающих действия Киева
- РИА Новости
«В Харькове боевики батальонов территориальной обороны совместно с сотрудниками СБУ проводят рейды по выявлению местных жителей, выражающих пророссийские взгляды или осуждающих действующую украинскую власть», — рассказал Мизинцев.
Он отметил, что, по достоверно установленным данным, такие рейды ранее состоялись в Николаеве, Сумах, Чернигове и других населённых пунктах.
Как добавил Мизинцев, участники подобных акций проверяют телефоны граждан, и если в гаджетах находят переписку определённого содержания, а также вызовы на номера российских абонентов, то граждан «задерживают и увозят в неизвестном направлении».
«Десятки задержанных домой до настоящего времени так и не вернулись», — заключил он.
Ранее Мизинцев заявил, что украинские силовики разместили бронетехнику и системы залпового огня на территории школ в Николаеве.