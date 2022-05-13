В МО России заявили о размещении ВСУ опорного пункта в психбольнице в Путивле

Украинские военные организовали опорный пункт в здании психиатрической больницы в Путивле. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Путивле... в здании психиатрической больницы неонацисты оборудовали опорный пункт, во дворе разместили тяжёлое вооружение, а в подвале силой удерживают персонал и пациентов больницы», — сказал он на брифинге.

Мизинцев добавил, что российская сторона наносит удары только точечно по военным объектам.

Ранее в российском Минобороны заявили, что в Харьковской области на фоне топливного кризиса боевики нацбатальонов присваивают талоны на горючее для скорых и машин экстренных служб.