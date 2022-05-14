МО России: высокоточными ракетами поражены 28 ротных опорных пунктов ВСУ

Короткая ссылка
Высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС России за сутки поразили 28 ротных опорных пунктов ВСУ, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
МО России: высокоточными ракетами поражены 28 ротных опорных пунктов ВСУ
  • РИА Новости

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение дня поражены 28 ротных опорных пунктов ВСУ», — сказал Конашенков на брифинге.

Он добавил, что также поражено два склада с боеприпасами в районе населённых пунктов Петровское и Жовтневое.

Ранее стало известно, что ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил России в течение ночи поразили 543 района сосредоточения живой силы и военной техники Вооружённых сил Украины, а также 18 пунктов управления противника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить