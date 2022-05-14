МО России: высокоточными ракетами поражены 28 ротных опорных пунктов ВСУ

Высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС России за сутки поразили 28 ротных опорных пунктов ВСУ, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение дня поражены 28 ротных опорных пунктов ВСУ», — сказал Конашенков на брифинге.

Он добавил, что также поражено два склада с боеприпасами в районе населённых пунктов Петровское и Жовтневое.

Ранее стало известно, что ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил России в течение ночи поразили 543 района сосредоточения живой силы и военной техники Вооружённых сил Украины, а также 18 пунктов управления противника.