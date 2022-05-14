Ракетные войска и артиллерия России поразили 543 района сосредоточения ВСУ

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Ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил России в течение ночи поразили 543 района сосредоточения живой силы и военной техники Вооружённых сил Украины, а также 18 пунктов управления противника.
Ракетные войска и артиллерия России поразили 543 района сосредоточения ВСУ
  • AP

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, также уничтожен склад боеприпасов в районе населённого пункта Любомировка Херсонской области и 23 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях в районах Верхнекаменское, Красный Лиман, Дробышево, Яровая, Коробочкино, Гусаровка.

Также Конашенков сообщил, что высокоточными ракетами воздушного базирования были поражены пять пунктов управления и два склада боеприпасов в районах населённых пунктов Спорное и Берестовое ДНР.

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