Ракетные войска и артиллерия России поразили 543 района сосредоточения ВСУ
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Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, также уничтожен склад боеприпасов в районе населённого пункта Любомировка Херсонской области и 23 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях в районах Верхнекаменское, Красный Лиман, Дробышево, Яровая, Коробочкино, Гусаровка.
Также Конашенков сообщил, что высокоточными ракетами воздушного базирования были поражены пять пунктов управления и два склада боеприпасов в районах населённых пунктов Спорное и Берестовое ДНР.