Минобороны: ВКС России уничтожили высокоточными ракетами до 100 украинских националистов

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Воздушно-Космические силы России уничтожили высокоточными ракетами до 100 украинских националистов. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Минобороны: ВКС России уничтожили высокоточными ракетами до 100 украинских националистов
  • РИА Новости

По его словам, высокоточными ракетами воздушного базирования были поражены пять пунктов управления и два склада боеприпасов в районах населённых пунктов Спорное и Берестовое ДНР.

«В результате ударов уничтожены до 100 националистов, выведены из строя 23 единицы военной техники», — проинформировал Конашенков.

Вечером 13 мая в Минобороны сообщили, что ВКС России высокоточными ракетами поразили штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады ВСУ в Луганской Народной Республике.

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