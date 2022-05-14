Минобороны: ВКС России уничтожили высокоточными ракетами до 100 украинских националистов

Воздушно-Космические силы России уничтожили высокоточными ракетами до 100 украинских националистов. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, высокоточными ракетами воздушного базирования были поражены пять пунктов управления и два склада боеприпасов в районах населённых пунктов Спорное и Берестовое ДНР.

«В результате ударов уничтожены до 100 националистов, выведены из строя 23 единицы военной техники», — проинформировал Конашенков.

Вечером 13 мая в Минобороны сообщили, что ВКС России высокоточными ракетами поразили штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады ВСУ в Луганской Народной Республике.