Минобороны: ВКС России уничтожили высокоточными ракетами до 100 украинских националистов
- РИА Новости
По его словам, высокоточными ракетами воздушного базирования были поражены пять пунктов управления и два склада боеприпасов в районах населённых пунктов Спорное и Берестовое ДНР.
«В результате ударов уничтожены до 100 националистов, выведены из строя 23 единицы военной техники», — проинформировал Конашенков.
Вечером 13 мая в Минобороны сообщили, что ВКС России высокоточными ракетами поразили штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады ВСУ в Луганской Народной Республике.