ВКС России ликвидировали штабы теробороны и батальона 24-й бригады ВСУ в ЛНР
- РИА Новости
Об этом в ходе брифинга проинформировал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районах населённых пунктов Золотое и Врубовка Луганской Народной Республики уничтожены штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады», — сообщил он.
Ранее в Минобороны заявили, что российская военная авиация поразила три командных пункта Вооружённых сил Украины, а также 52 района сосредоточения живой силы и военной техники.