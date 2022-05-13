ВКС России ликвидировали штабы теробороны и батальона 24-й бригады ВСУ в ЛНР

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ВКС России высокоточными ракетами поразили штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады ВСУ в Луганской Народной Республике.
ВКС России ликвидировали штабы теробороны и батальона 24-й бригады ВСУ в ЛНР
  • РИА Новости

Об этом в ходе брифинга проинформировал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районах населённых пунктов Золотое и Врубовка Луганской Народной Республики уничтожены штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады», — сообщил он.

Ранее в Минобороны заявили, что российская военная авиация поразила три командных пункта Вооружённых сил Украины, а также 52 района сосредоточения живой силы и военной техники.

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