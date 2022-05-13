Авиация России поразила три командных пункта и 52 района сосредоточения ВСУ 

Российская военная авиация поразила три командных пункта Вооружённых сил Украины, а также 52 района сосредоточения живой силы и военной техники.

Об этом в ходе брифинга проинформировал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три командных пункта ВСУ, а также 52 района сосредоточения живой силы и военной техники», — заявил представитель оборонного ведомства.

Он добавил, что ракетными войсками и артиллерией были поражены 17 пунктов управления и 370 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также пять артиллерийских подразделений на огневых позициях.

Ранее российский президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ход специальной военной операции на Украине.