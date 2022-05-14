МО: ВС России уничтожили переправу ВСУ через Северский Донец
- РИА Новости
«Огнём артиллерии понтонная переправа была полностью разрушена и затонула», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Отмечается, что переправившаяся по понтонам бронетехника противника была уничтожена.
Ранее стало известно, что ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил России в течение ночи поразили 543 района сосредоточения живой силы и военной техники Вооружённых сил Украины, а также 18 пунктов управления противника.