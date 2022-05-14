Путин заявил Ниинистё, что Киев фактически приостановил переговорный процесс
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин, в частности, поделился оценками состояния переговорного процесса между российскими и украинскими представителями, фактически приостановленного Киевом, не проявляющим заинтересованность в серьёзном и конструктивном диалоге», — заявили в Кремле.
По информации канцелярии финского лидера, в ходе беседы Ниинистё заявил Путину, что его страна намерена вступить в Североатлантический альянс.
Как заявили в Кремле, Путин в разговоре с Ниинистё подчеркнул, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует.