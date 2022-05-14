Путин заявил Ниинистё, что Киев фактически приостановил переговорный процесс

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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с финским лидером Саули Ниинистё дал оценку переговорному процессу между Москвой и Киевом, фактически приостановленному украинской стороной.
Путин заявил Ниинистё, что Киев фактически приостановил переговорный процесс
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин, в частности, поделился оценками состояния переговорного процесса между российскими и украинскими представителями, фактически приостановленного Киевом, не проявляющим заинтересованность в серьёзном и конструктивном диалоге», — заявили в Кремле.

По информации канцелярии финского лидера, в ходе беседы Ниинистё заявил Путину, что его страна намерена вступить в Североатлантический альянс.

Как заявили в Кремле, Путин в разговоре с Ниинистё подчеркнул, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует.

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