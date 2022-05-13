МИД России осудил затеянную властями Латвии вакханалию в отношении памятников
- РИА Новости
Комментарий Захаровой опубликован на сайте МИД.
«Затеянная латвийскими властями вакханалия в отношении памятников не только разрушает фундамент нормальных межгосударственных отношений, но и провоцирует межэтнический конфликт в латвийском обществе», — заявила Захарова.
По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, «инициаторы подобной политики, похоже, это не понимают».
Также Захарова назвала действия властей Риги, поручивших собрать с помощью коммунальной техники цветы у памятника освободителям города, «кощунством и глумлением над священной памятью павших».
Ранее латвийский сейм (парламент) одобрил поправки, позволяющие снести памятник освободителям Риги.
Депутаты поддержали проект, который предполагает прекращение действия статьи договора о сохранности мемориальных сооружений.