МИД России осудил затеянную властями Латвии вакханалию в отношении памятников

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что затеянная властями Латвии вакханалия в отношении памятников разрушает фундамент межгосударственных отношений и провоцирует межэтнический конфликт в латвийском обществе.

Комментарий Захаровой опубликован на сайте МИД.

«Затеянная латвийскими властями вакханалия в отношении памятников не только разрушает фундамент нормальных межгосударственных отношений, но и провоцирует межэтнический конфликт в латвийском обществе», — заявила Захарова.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, «инициаторы подобной политики, похоже, это не понимают».

Также Захарова назвала действия властей Риги, поручивших собрать с помощью коммунальной техники цветы у памятника освободителям города, «кощунством и глумлением над священной памятью павших».

Ранее латвийский сейм (парламент) одобрил поправки, позволяющие снести памятник освободителям Риги.

Депутаты поддержали проект, который предполагает прекращение действия статьи договора о сохранности мемориальных сооружений.