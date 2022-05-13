МИД России осудил затеянную властями Латвии вакханалию в отношении памятников

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что затеянная властями Латвии вакханалия в отношении памятников разрушает фундамент межгосударственных отношений и провоцирует межэтнический конфликт в латвийском обществе.
МИД России осудил затеянную властями Латвии вакханалию в отношении памятников
  • РИА Новости

Комментарий Захаровой опубликован на сайте МИД.

«Затеянная латвийскими властями вакханалия в отношении памятников не только разрушает фундамент нормальных межгосударственных отношений, но и провоцирует межэтнический конфликт в латвийском обществе», — заявила Захарова.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, «инициаторы подобной политики, похоже, это не понимают».

Также Захарова назвала действия властей Риги, поручивших собрать с помощью коммунальной техники цветы у памятника освободителям города, «кощунством и глумлением над священной памятью павших». 

Ранее латвийский сейм (парламент) одобрил поправки, позволяющие снести памятник освободителям Риги.

Депутаты поддержали проект, который предполагает прекращение действия статьи договора о сохранности мемориальных сооружений.

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