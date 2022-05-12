В Общественной палате России прокомментировали ситуацию с памятником в Риге

Член Общественной палаты России Никита Данюк в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал одобрение латвийским сеймом поправок, позволяющих снести памятник освободителям Риги.

«Снос памятников не сможет убить то прекрасное гражданское чувство людей, которые приходят туда (с цветами). Но это работает стратегически на следующие поколения. Эти придут. Может быть, придут их дети, дай бог, что они придут. Но внуки не придут, не придут правнуки», — заявил он.

Данюк выразил сожаление, что подобная «игра вдолгую» действует против России.

Ранее латвийский сейм (парламент) одобрил поправки, позволяющие снести памятник освободителям Риги.

Таким образом, депутаты поддержали проект, который предполагает прекращение действия статьи договора о сохранности мемориальных сооружений.