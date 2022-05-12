Спикер Совфеда Матвиенко прокомментировала ситуацию с памятником в Риге
«Как это можно ещё назвать — кощунство, варварство. Такое впечатление, что в некоторых странах Европы начал утверждаться общественно-политический слой, отвергающий часть населения, мнение части населения, делают их изгоем», — приводит РИА Новости её слова.
Матвиенко также добавила, что «символом так называемой европейской демократии является бульдозер».
Ранее стало известно, что латвийский сейм одобрил поправки, позволяющие снести памятник освободителям Риги.
В Совфеде России раскритиковали данное решение парламента Латвии.