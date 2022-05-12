В Совфеде раскритиковали решение сейма Латвии касательно памятника освободителям Риги

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Ангелина Шурпина
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT прокомментировала одобрение латвийским сеймом поправок, позволяющих снести памятник освободителям Риги.
В Совфеде раскритиковали решение сейма Латвии касательно памятника освободителям Риги
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

По её мнению, власти Риги могут снести памятник, но они должны понимать, что если сделают это, то рано или поздно «народ их страны снесёт их самих».

Сенатор заявила, что время расставит всё по своим местам.

«О чём можно говорить, если сейм Латвии вынес на голосование законопроект, который приостанавливает соглашение с Россией об охране всех памятников советским воинам. Как можно охарактеризовать всё это, если трактор в Риге убирает миллионы цветов, которые, несмотря на запугивания, рижане и гости Риги с почтением приносят в День Победы к монументу Победы. Это людей не останавливает, и они опять возвращаются и приносят туда цветы», — напомнила Ковитиди.

Парламентарий выразила мнение, что Запад «глубоко болен». 

Ранее стало известно, что латвийский сейм (парламент) одобрил поправки, позволяющие снести памятник освободителям Риги. 

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