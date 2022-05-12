Литва в рамках санкций ЕС против России и Белоруссии заморозила активы на €62 млн
- Gettyimages.ru
- © NurPhoto
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Службу расследований финансовых преступлений (СРФП) республики.
«Из-за ограничений ЕС, принятых в отношении России и Белоруссии, в Литве заморожены активы стоимостью €50 млн, $12 млн и 285 тыс. рублей», — отмечается в документе.
Уточняется, что финансовые санкции введены против семи организаций, связанных с Россией, и четырёх — с Белоруссией.
Ранее сообщалось, что власти Каймановых Островов заморозили активы на $7,3 млрд на фоне антироссийских санкций.