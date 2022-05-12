Литва в рамках санкций ЕС против России и Белоруссии заморозила активы на €62 млн

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Власти Литвы после введения Европейским союзом санкций против России и Белоруссии заморозили средства на сумму около €62 млн.
Литва в рамках санкций ЕС против России и Белоруссии заморозила активы на €62 млн
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Службу расследований финансовых преступлений (СРФП) республики.

«Из-за ограничений ЕС, принятых в отношении России и Белоруссии, в Литве заморожены активы стоимостью €50 млн, $12 млн и 285 тыс. рублей», — отмечается в документе.

Уточняется, что финансовые санкции введены против семи организаций, связанных с Россией, и четырёх — с Белоруссией.

Ранее сообщалось, что власти Каймановых Островов заморозили активы на $7,3 млрд на фоне антироссийских санкций.

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