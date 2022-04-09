Власти Каймановых островов заморозили активы на $7,3 млрд на фоне антироссийских санкций

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На Каймановых островах поставщики финансовых услуг заморозили активы на $7,3 млрд из-за санкций против России, следует из заявления парламента.

«В соответствии с обязательствами согласно приказу о России (санкции) (заморские территории) 2020 года... активы с оценочной стоимостью $7,3 млрд были заморожены», — говорится на официальном сайте правительства.

Кроме того, власти создали рабочую группу, которая будет вносить изменения в политику по применению антироссийских санкций. В её состав войдут представители офиса губернатора, управлений в сферах финансов, гражданской авиации, морского транспорта и прочих ведомств. 

Ранее Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций в связи со спецоперацией ВС России на Украине.

В соответствии с ним с августа 2022 года ЕС вводит запрет на импорт угля и других твёрдых ископаемых видов топлива, если они экспортируются из России.

Президент США Джо Байде подписал законы о приостановке торговых отношений с Россией и запрете импорта российских энергоносителей.

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