Власти Каймановых островов заморозили активы на $7,3 млрд на фоне антироссийских санкций

На Каймановых островах поставщики финансовых услуг заморозили активы на $7,3 млрд из-за санкций против России, следует из заявления парламента.

«В соответствии с обязательствами согласно приказу о России (санкции) (заморские территории) 2020 года... активы с оценочной стоимостью $7,3 млрд были заморожены», — говорится на официальном сайте правительства.

Кроме того, власти создали рабочую группу, которая будет вносить изменения в политику по применению антироссийских санкций. В её состав войдут представители офиса губернатора, управлений в сферах финансов, гражданской авиации, морского транспорта и прочих ведомств.

Ранее Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций в связи со спецоперацией ВС России на Украине.

В соответствии с ним с августа 2022 года ЕС вводит запрет на импорт угля и других твёрдых ископаемых видов топлива, если они экспортируются из России.

Президент США Джо Байде подписал законы о приостановке торговых отношений с Россией и запрете импорта российских энергоносителей.