Власти Каймановых островов заморозили активы на $7,3 млрд на фоне антироссийских санкций
«В соответствии с обязательствами согласно приказу о России (санкции) (заморские территории) 2020 года... активы с оценочной стоимостью $7,3 млрд были заморожены», — говорится на официальном сайте правительства.
Кроме того, власти создали рабочую группу, которая будет вносить изменения в политику по применению антироссийских санкций. В её состав войдут представители офиса губернатора, управлений в сферах финансов, гражданской авиации, морского транспорта и прочих ведомств.
Ранее Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций в связи со спецоперацией ВС России на Украине.
В соответствии с ним с августа 2022 года ЕС вводит запрет на импорт угля и других твёрдых ископаемых видов топлива, если они экспортируются из России.
Президент США Джо Байде подписал законы о приостановке торговых отношений с Россией и запрете импорта российских энергоносителей.