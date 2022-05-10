Генштаб Белоруссии сообщил о развёртывании сил спецопераций на южном направлении

Белорусский Генеральный штаб сообщил о развёртывании сил спецопераций на южном направлении из-за создания украинскими вооружёнными силами 20-тысячной группировки у границ с Белоруссией.

Об этом проинформировал начальник Генштаба ВС Белоруссии Виктор Гулевич.

«С целью обеспечения безопасности Республики Беларусь на южном направлении силы подразделений сил специальных операций развернуты на трёх тактических направлениях», — говорится в его заявлении, опубликованном в Telegram-канале белорусского оборонного ведомства.

Гулевич объяснил, что созданная украинской армией группировка на Южном операционном направлении общей численностью до 20 тыс. человек требует реакции от Минска.

Также Министерство обороны Белоруссии сообщило о формировании территориальных войск Кобринского и Лидского районов республики в рамках проверки органов управления территориальной обороны.