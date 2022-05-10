В Белоруссии сообщили о формировании территориальных войск в двух районах в рамках проверки

Министерство обороны Белоруссии сообщило о формировании территориальных войск Кобринского и Лидского районов республики в рамках проверки органов управления территориальной обороны.

Об этом информирует пресс-служба оборонного ведомства Белоруссии.

«В рамках проверки органов управления территориальной обороны... с 10 мая 2022 года исполнительными комитетами Брестской и Гродненской областей осуществляется формирование территориальных войск Кобринского и Лидского районов соответственно», — заявили в министерстве.

Проверка органов управления территориальной обороны Белоруссии проводится под руководством начальника Генштаба ВС Белоруссии — первого замглавы Минобороны республики Виктора Гулевича.

Отмечается, что планируется призвать около 430 человек из запаса на военные сборы.

«По окончании формирования воинских частей территориальных войск призванный личный состав приступит к выполнению задач по охране и обороне важных объектов», — заявили в Минобороны Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Западу не стоит пытаться разговаривать с Минском с позиции силы.