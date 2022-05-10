Генштаб Белоруссии: группировка ВСУ на южном направлении требует реакции Минска

Созданная украинскими вооружёнными сила группировка численностью до 20 тыс. человек требует реакции от Белоруссии, Минск развернул на трёх тактических направлениях подразделения сил специальных операций.

Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооружённых сил — первый замминистра обороны Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич.

«Созданная Вооружёнными силами Украины группировка на Южном операционном направлении общей численностью до 20 тыс. человек также требует от нас реакции. С целью обеспечения безопасности Республики Беларусь на Южном направлении силы подразделений сил специальных операций развернуты на трёх тактических направлениях», — сказал он.



Также в Минобороны Белоруссии сообщили о формировании территориальных войск Кобринского и Лидского районов республики в рамках проверки органов управления территориальной обороны.