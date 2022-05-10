Генштаб Белоруссии: группировка ВСУ на южном направлении требует реакции Минска

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Созданная украинскими вооружёнными сила группировка численностью до 20 тыс. человек требует реакции от Белоруссии, Минск развернул на трёх тактических направлениях подразделения сил специальных операций.
Генштаб Белоруссии: группировка ВСУ на южном направлении требует реакции Минска
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Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооружённых сил — первый замминистра обороны Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич.

«Созданная Вооружёнными силами Украины группировка на Южном операционном направлении общей численностью до 20 тыс. человек также требует от нас реакции. С целью обеспечения безопасности Республики Беларусь на Южном направлении силы подразделений сил специальных операций развернуты на трёх тактических направлениях», — сказал он.

Также в Минобороны Белоруссии сообщили о формировании территориальных войск Кобринского и Лидского районов республики в рамках проверки органов управления территориальной обороны.

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