Лукашенко заявил, что спецоперация России на Украине многому научила Белоруссию

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что спецоперация России на Украине многому научила Белоруссию. Об этом информирует Sputnik Беларусь.
Лукашенко заявил, что спецоперация России на Украине многому научила Белоруссию
  • AP

В ходе совещания на тему гособоронзаказа он отметил, что раньше власти Белоруссии по-другому «видели и свою армию, и прежде всего вооружение армии».

«И опять же абсолютно откровенно, военная операция Российской Федерации на Украине нас многому научила», — сказал Лукашенко.

Также белорусский президент заявил, что поручал главе Минобороны республики Виктору Хренину извлекать уроки с точки зрения оснащения и дальнейшего развития войск. 

«Я от него требовал постоянно: «Смотри вокруг, наблюдай, делай выводы. Уроки, уроки и ещё раз уроки!» — заявил Лукашенко.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко обвинил Запад в разжигании российско-украинского конфликта.

Белорусский президент также предостерёг: нельзя допустить, чтобы конфликт на Украине перешёл на более высокий уровень. По его словам, «надо остановиться и договориться».

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