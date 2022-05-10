Белоруссия начинает второй этап проверки сил реагирования в рамках реакции на учения НАТО

В Белоруссии начинается второй этап внезапной проверки войск, это адекватная реакция на учения НАТО, сообщил глава Минобороны республики Виктор Хренин.

«Буквально сегодня начнётся второй этап. Это всё спланировано в рамках адекватной реакции на те проводимые учения, которые сейчас, начиная с 1 мая, проходят на территории стран НАТО под названием «Защитник Европы», — сказал Хренин, видео с его выступлением публикует БЕЛТА.

Он подчеркнул, что Минск видит движения батальонно-тактических групп, на каких полигонах они задерживаются и какие действия они будут отрабатывать.

«Понимая в том числе и определённые складывающиеся угрозы, которые могут исходить от них, мы адекватно реагируем, на эти направления выдвигаем соответствующие войска», — добавил министр.

5 мая Генштаб ВС Белоруссии заявил, что на основе войск НАТО, сконцентрированных у границ России и Белоруссии, могут быть созданы ударные группировки.

По мнению замначальника Генштаба республики, западные страны, которые существенно нарастили силы у границ России и Белоруссии и проводят масштабные учения, по сути, готовятся к военным действиям.