Документы, которые российские военные обнаружили в ходе спецоперации на Украине, свидетельствуют о существовании конкретных планов по нанесению удара по России с украинской территории, заявил первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский.

«Могу сказать, что очевидно теперь, что сейчас у нас ведётся прокси-война. НАТО ведёт прокси-войну с Россией, а не наоборот. Это реальность, с которой мы столкнулись», — сказал российский дипломат в эфире Sky News.

Полянский подчеркнул, что такие же планы разрабатывались в отношении Донбасса.

«И документы генеральского состава Украины, которые мы достали, указывают на это», — цитирует его РИА Новости.

Российский глава государства Владимир Путин 9 мая подчеркнул, что Россия дала упреждающий отпор агрессии, это было единственное правильное решение.

Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что специальная военная операция на Украине продолжится, пока не будут достигнуты поставленные цели.