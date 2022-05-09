Путин: Россия дала упреждающий отпор агрессии

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Россия дала упреждающий отпор агрессии, это было единственно правильное решение, заявил российский президент Владимир Путин.
Путин: Россия дала упреждающий отпор агрессии
  • РИА Новости

«Опасность росла с каждым днём. Россия дала упреждающий отпор агрессии — это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение, решение суверенной, сильной и самостоятельной страны», — сказал Путин, говоря о специальной военной операции России на Украине.

Об этом он заявил, выступая на параде Победы.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что в республиках Донбасса за восемь лет ситуация лишь ухудшалась, в итоге трагедия в регионе вынудила Россию начать военную операцию по защите его населения.

Министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что специальная военная операция на Украине продолжится, пока не будут достигнуты поставленные цели.

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