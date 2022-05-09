Военный историк назвал реваншизмом публикацию Зеленским фото военного с эмблемой СС

Военный историк Юрий Кнутов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Владимир Зеленский сопроводил пост о 9 Мая фотографией военного с эмблемой дивизии СС «Мёртвая голова».

«На самом деле это всё реваншизм, попытки возродить нацизм в новой форме и под новым флагом. Киевский режим этого не скрывает, Запад пока ещё пытается рядиться в одежды демократии. Но на самом деле мы уже прекрасно понимаем, что понятие «либерального фашизма», которое не так давно стало входить в лексикон, в общем-то, оправданно», — сказал Кнутов.

По его мнению, данную картину можно увидеть за рубежом, где «градус русофобии превысил все мыслимые размеры».

«Поэтому ничего удивительного в этом нет, просто Зеленский позволяет себе делать то, чего западные политики пока стесняются. Но я думаю, что в ближайшее время они от этой «скромности» откажутся и мы увидим истинное лицо либерального фашизма», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский по случаю 9 Мая опубликовал в своих соцсетях пост, сопроводив его фотографией украинского военного, на форме которого видна эмблема дивизии СС «Мёртвая голова».

Позднее публикация была отредактирована: фотографию убрали, однако это же изображение осталось в аккаунте украинского Минобороны в Twitter.