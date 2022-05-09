Сенатор Джабаров: публикации в соцсетях Зеленского и обеление нацизма на Украине связаны

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Владимир Зеленский сопроводил пост о 9 Мая фотографией военного с эмблемой дивизии СС «Мёртвая голова».

Как считает сенатор, публикация подобного рода фотографий и обеление нацизма на Украине, происходящее там в данный момент, взаимосвязаны между собой.

«Это взаимосвязанные вещи. Посмотрите, как поднимается Европа в защиту украинского неонацизма. Они считают, что всё идёт замечательно и закрывают глаза на те бесчинства, которые происходят там, где прошли войска Украины и где работал «Азов» и другие националистические батальоны», — сказал Джабаров.

Он также отметил, что президент Украины «никогда и не осуждал «Азов».

«Да, они такие», — так он говорил. Однозначно, он выражает интересы тех нацистов, которые сейчас находятся у власти», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский по случаю 9 Мая опубликовал в своих соцсетях пост, сопроводив его фотографией украинского военного, на форме которого видна эмблема дивизии СС «Мёртвая голова».

Позднее публикация была отредактирована: фотографию убрали, однако это же изображение осталось в аккаунте украинского Минобороны в Twitter.