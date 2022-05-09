Минобороны сообщило об уничтожении до 400 украинских националистов ударами ВС России
- AP
«Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражено 318 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов уничтожены до 400 националистов, выведены из строя 48 единиц военной техники», — говорится в сообщении министерства.
В ведомстве также сообщили, что российские военные ракеты «Оникс» уничтожили шесть украинских вертолётов под Одессой.
Кроме того, Вооружённые силы России сорвали попытку ВСУ захватить остров Змеиный.