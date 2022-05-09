Минобороны сообщило об уничтожении до 400 украинских националистов ударами ВС России

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Российские войска нанесли удары по 318 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, уничтожены до 400 националистов, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Минобороны сообщило об уничтожении до 400 украинских националистов ударами ВС России
  • AP

«Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражено 318 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов уничтожены до 400 националистов, выведены из строя 48 единиц военной техники», — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве также сообщили, что российские военные ракеты «Оникс» уничтожили шесть украинских вертолётов под Одессой.

Кроме того, Вооружённые силы России сорвали попытку ВСУ захватить остров Змеиный.

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