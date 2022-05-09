Российские военные ракетами «Оникс» уничтожили шесть украинских вертолётов под Одессой

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские военные ракетами «Оникс» уничтожили шесть украинских вертолётов под Одессой.
Российские военные ракетами «Оникс» уничтожили шесть украинских вертолётов под Одессой
  • AP

«По уточнённым данным, ночью в районе населённого пункта Арциз Одесской области в районе военного аэродрома Червоноглинское высокоточными ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» было уничтожено шесть вертолётов Ми-8 и Ми-24», — сказал он.

Ранее Конашенков сообщал, что в Одесской области высокоточными ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» уничтожены на площадке подскока украинские вертолёты.

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