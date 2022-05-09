В Одесской области ракетами «Оникс» уничтожены на площадке подскока украинские вертолёты
- РИА Новости
Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В районе населённого пункта АРЦИЗ Одесской области высокоточными ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» уничтожены на площадке подскока украинские вертолёты», — сказал он.
Ранее Конашенков заявил, что высокоточными ракетами воздушного базирования было уничтожено два украинских пункта управления в районе населённого пункта Попасная.