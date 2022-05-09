В Одесской области ракетами «Оникс» уничтожены на площадке подскока украинские вертолёты

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В Одесской области высокоточными ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» уничтожены на площадке подскока украинские вертолёты.
В Одесской области ракетами «Оникс» уничтожены на площадке подскока украинские вертолёты
  • РИА Новости

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В районе населённого пункта АРЦИЗ Одесской области высокоточными ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» уничтожены на площадке подскока украинские вертолёты», — сказал он.

Ранее Конашенков заявил, что высокоточными ракетами воздушного базирования было уничтожено два украинских пункта управления в районе населённого пункта Попасная.

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