Минобороны России сообщило об уничтожении двух пунктов управления ВСУ в районе Попасной

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что высокоточными ракетами воздушного базирования было уничтожено два украинских пункта управления в районе населённого пункта Попасная.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи уничтожены в районе населённого пункта Попасная два пункта управления и украинская батарея реактивных систем залпового огня «Град», — сообщил он.

Также, по его словам, в районе Лисичанска были уничтожены 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а в районе Золотого — радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.

Ранее Конашенков заявил, что в районе Изюма и Снежковки перехвачено три реактивных снаряда украинской РСЗО «Смерч».