Минобороны России сообщило об уничтожении двух пунктов управления ВСУ в районе Попасной
- РИА Новости
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи уничтожены в районе населённого пункта Попасная два пункта управления и украинская батарея реактивных систем залпового огня «Град», — сообщил он.
Также, по его словам, в районе Лисичанска были уничтожены 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а в районе Золотого — радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.
Ранее Конашенков заявил, что в районе Изюма и Снежковки перехвачено три реактивных снаряда украинской РСЗО «Смерч».