Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в районе Изюма и Снежковки перехвачено три реактивных снаряда украинской РСЗО «Смерч».

Отмечается, что также в районе Богодухова уничтожены четыре украинские установки реактивных систем залпового огня «Смерч» и одна пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300.

8 мая сообщалось, что ВКС России применили высокоточные ракеты воздушного базирования для удара по скоплению вооружения и военной техники, переданных Киеву США и странами Запада. Наряду с этим ВКС России поразили 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и уничтожили понтонную переправу украинских войск.