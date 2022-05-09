В районе Изюма и Снежковки перехвачено три реактивных снаряда украинской РСЗО «Смерч»

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в районе Изюма и Снежковки перехвачено три реактивных снаряда украинской РСЗО «Смерч».
В районе Изюма и Снежковки перехвачено три реактивных снаряда украинской РСЗО «Смерч»
  • РИА Новости

Отмечается, что также в районе Богодухова уничтожены четыре украинские установки реактивных систем залпового огня «Смерч» и одна пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300.

8 мая сообщалось, что ВКС России применили высокоточные ракеты воздушного базирования для удара по скоплению вооружения и военной техники, переданных Киеву США и странами Запада. Наряду с этим ВКС России поразили 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и уничтожили понтонную переправу украинских войск.

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