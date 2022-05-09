ВС России уничтожили катера с военными ВСУ, которые пытались высадиться на острове Змеиный

Армия России уничтожила три бронированных украинских десантно-штурмовых катера с военными ВСУ, которые предприняли попытку захватить остров Змеиный, сообщил официальный представитель российского Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он рассказал, что в ночь на 8 мая было уничтожено три катера проекта 58181 «Кентавр» с военнослужащими ВМС Украины.

«В результате бездумной провокации Зеленского только в ходе высадки и попытки закрепления на острове были уничтожены в море и на побережье более 50 украинских диверсантов. На берегу острова Змеиный остались 24 тела погибших украинских военнослужащих», — заявил Конашенков.

Кроме того, подразделение ВС России при отражении атак в районе Змеиного в воздухе сбило четыре украинских самолёта, среди которых три Су-24 и один Су-27.

Также было сбито три вертолёта Ми-8 с десантом на борту и один вертолёт Ми-24.