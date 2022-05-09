ВС России уничтожили катера с военными ВСУ, которые пытались высадиться на острове Змеиный
- РИА Новости
Он рассказал, что в ночь на 8 мая было уничтожено три катера проекта 58181 «Кентавр» с военнослужащими ВМС Украины.
«В результате бездумной провокации Зеленского только в ходе высадки и попытки закрепления на острове были уничтожены в море и на побережье более 50 украинских диверсантов. На берегу острова Змеиный остались 24 тела погибших украинских военнослужащих», — заявил Конашенков.
Кроме того, подразделение ВС России при отражении атак в районе Змеиного в воздухе сбило четыре украинских самолёта, среди которых три Су-24 и один Су-27.
Также было сбито три вертолёта Ми-8 с десантом на борту и один вертолёт Ми-24.