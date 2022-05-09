Минобороны России заявило о перехвате украинских снарядов в районе ряда населённых пунктов
- РИА Новости
«В районе населённого пункта Ивановка Харьковской области перехвачена украинская ракета «Точка-У», а в районе Большой Камышевахи и Изюма — два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч», — отметил он.
Ранее глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российскими силами ПВО над Херсоном были сбиты выпущенные украинскими военными ракеты «Ураган».
До этого Народная милиция ЛНР заявила, что силы ПВО сбили украинскую ракету «Точка-У» на подлёте к селу Новая Астрахань.