Бастрыкин поручил расследовать обстрелы украинскими военными Донбасса и Херсона 9 мая

Короткая ссылка
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрелы украинскими военными Донбасса и Херсона 9 мая.
Бастрыкин поручил расследовать обстрелы украинскими военными Донбасса и Херсона 9 мая
  • © Пресс-служба СК РФ

Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям расследовать и установить причастных из числа украинских силовиков, обстреливавших 9 Мая, в День Победы, населённые пункты ДНР и ЛНР, а также Херсон», — говорится в заявлении.

Ранее глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российскими силами ПВО над Херсоном были сбиты выпущенные украинскими военными ракеты «Ураган».

До этого Народная милиция ЛНР заявила, что силы ПВО сбили украинскую ракету «Точка-У» на подлёте к селу Новая Астрахань.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить