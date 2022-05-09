Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрелы украинскими военными Донбасса и Херсона 9 мая.

Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям расследовать и установить причастных из числа украинских силовиков, обстреливавших 9 Мая, в День Победы, населённые пункты ДНР и ЛНР, а также Херсон», — говорится в заявлении.

Ранее глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российскими силами ПВО над Херсоном были сбиты выпущенные украинскими военными ракеты «Ураган».

До этого Народная милиция ЛНР заявила, что силы ПВО сбили украинскую ракету «Точка-У» на подлёте к селу Новая Астрахань.