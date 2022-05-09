Президент Белоруссии Лукашенко поздравил граждан с Днём победы

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днём Победы.

«Поздравляю вас с Днём Победы. Это — великий праздник, ставший символом отваги и стойкости, доблести и жертвенности миллионов советских людей, которые в июне 1941-го мужественно приняли удар варварской, античеловечной идеологии нацизма и победили», — говорится в поздравлении на сайте белорусского лидера.

Лукашенко заявил, что Белоруссия помнит безвинных жертв жестокости «гитлеровских палачей» и не устанет напоминать Европе, кто «поставил точку» в Великой Отечественной войне.

Ранее российский президент Владимир Путин поздравил страны Содружества Независимых Государств с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

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