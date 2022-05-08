Путин поздравил лидеров и народы стран СНГ с 77-й годовщиной Победы

Российский президент Владимир Путин поздравил страны Содружества Независимых Государств с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

В сообщении на сайте Кремля говорится, что Путин направил поздравительные телеграммы лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

Также были направлены поздравления лидерам и народам Абхазии и Южной Осетии.

Кроме того, Путин поздравил украинских граждан, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны.

В поздравлении главам ДНР и ЛНР Путин выразил уверенность, что, «как и в 1945 году, победа будет за нами».