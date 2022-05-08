Путин поздравил лидеров и народы стран СНГ с 77-й годовщиной Победы
- globallookpress.com
- © Kremlin Pool
В сообщении на сайте Кремля говорится, что Путин направил поздравительные телеграммы лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.
Также были направлены поздравления лидерам и народам Абхазии и Южной Осетии.
Кроме того, Путин поздравил украинских граждан, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны.
В поздравлении главам ДНР и ЛНР Путин выразил уверенность, что, «как и в 1945 году, победа будет за нами».