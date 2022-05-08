Путин поздравил народ Украины с 77-й годовщиной Победы

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RT
Российский президент Владимир Путин поздравил народ Украины с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Путин поздравил народ Украины с 77-й годовщиной Победы
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

В послании, адресованном ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам Украины, Путин подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был побеждён в 1945 году.

Также российский президент направил поздравительные телеграммы с Днём Победы лидерам и гражданам стран СНГ, ДНР, ЛНР, Абхазии и Южной Осетии.

Ранее Путин заявил, что в разных странах подрываются вечные понятия и нормы, а также искажается история.

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