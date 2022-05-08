Российский президент Владимир Путин поздравил народ Украины с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В послании, адресованном ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам Украины, Путин подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был побеждён в 1945 году.

Также российский президент направил поздравительные телеграммы с Днём Победы лидерам и гражданам стран СНГ, ДНР, ЛНР, Абхазии и Южной Осетии.

Ранее Путин заявил, что в разных странах подрываются вечные понятия и нормы, а также искажается история.