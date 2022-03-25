Путин заявил о подрыве вечных норм и искажении истории в ряде государств

Президент России Владимир Путин заявил, что в разных странах «подрываются... вечные понятия и нормы, искажается история».

«Достаточно упомянуть такое явление, как культура отмены. Иначе говоря публичный остракизм, бойкотирование, а то и полное замалчивание, забвение очередных фактов, книг, имен, исторических, общественных деятелей, литераторов. Просто людей, которые не вписываются, не вкладываются в современные шаблоны, как бы абсурдными они, на самом деле, ни были», — сказал Путин на встрече с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры.

Он отметил, что это началось не вчера.

«В Голливуде, например, раз за разом выходили фильмы, в которых единственными победителя нацизма назывались Соединённые Штаты. При этом мужество и героизм, победу Красной Армии, которая внесла решающий вклад, достаточно просто посмотреть на цифры польских подразделений, которые воевали на Восточном фронте у Германии. Вот вклад, который решающий Красной Армии просто взяли и отменили», — добавил Путин.

Президент подчеркнул, что также в День памяти жертв атомной бомбардировки Японии «или стыдливо молчат», кто сбросил бомбу, или же пишут, что это сделали «некие абстрактные союзники».