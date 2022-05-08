Путин поздравил лидеров ДНР и ЛНР с годовщиной Победы
- globallookpress.com
- © Kremlin Pool
«В поздравительных телеграммах главам Донецкой и Луганской народных республик российский лидер отметил, что сегодня наши военнослужащие, как и их предки, плечом к плечу сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны», — говорится в сообщении.
Как отмечается, Путин «выразил уверенность, что, как и в 1945 году, победа будет за нами».
Ранее сообщалось, что в репетиции парада Победы в Москве приняли участие около 11 тыс. военных, было использовано свыше 140 единиц техники.
Ветеран, гидроакустик подводной лодки С-13 Станислав Звездов поделился воспоминаниями о Великой Отечественной войне.