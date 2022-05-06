Ветеран-подводник Звездов поделился воспоминаниями о Великой Отечественной войне

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Ветеран, гидроакустик подводной лодки С-13 Станислав Звездов поделился воспоминаниями о Великой Отечественной войне.
Ветеран-подводник Звездов поделился воспоминаниями о Великой Отечественной войне
  • РИА Новости

«Когда мне было 11 лет, я поступил в юношеский клуб моряков. Окончил его в 1941 году, и мы мечтали пойти в лодочный поход по Волге. Но тут грянула война. Я, как и все другие мальчишки, патриотически настроенный, пошёл в военкомат, попросился в подводный флот», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Звездов стал гидроакустиком и попал на подлодку С-13. Им удалось торпедировать лайнер «Вильгельм Густлофф».

«Командир приказал: «Аппараты, товсь! Аппараты, пли!» И через 26 минут «непотопляемый лайнер», как его позиционировала фашистская Германия, затонул», — добавил ветеран.

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