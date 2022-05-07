Около 11 тысяч военных приняли участие в репетиции парада Победы в Москве

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В репетиции парада Победы в Москве приняли участие около 11 тыс. военных и свыше 140 единиц техники.
Около 11 тысяч военных приняли участие в репетиции парада Победы в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

«В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы на Красной площади. В ней приняли участие около 11 тыс. военнослужащих, свыше 140 единиц военной техники, а также 77 летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Также в мероприятии были задействованы более 9 тыс. сотрудников полиции и Росгвардии и свыше 500 сотрудников Госавтоинспекции.

Данные опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob свидетельствуют, что смотреть трансляцию парада Победы 9 мая в этом году собираются 59% жителей России

На параде Победы выступит президент России Владимир Путин.

Ранее ФАН сообщало, что во Владивостоке в рамках подготовки к празднованию Дня Победы прошла ночная репетиция пеших парадных расчётов.

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