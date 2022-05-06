Опрос: почти 60% россиян планируют смотреть парад Победы

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RT
Смотреть трансляцию парада Победы 9 мая в этом году собираются 59% жителей России. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Опрос: почти 60% россиян планируют смотреть парад Победы
  • РИА Новости

У 30% опрошенных иные планы: участие в праздничных мероприятиях в своём населённом пункте, посещение храма или могил ветеранов, поездка с семьей.

Как отмечается в исследовании, чем старше опрошенные, тем чаще они смотрят трансляцию: если среди россиян до 34 лет утро 9 Мая проводят перед телевизором 43%, то среди респондентов старше 45 — 66%.

«Женщины следят за парадом на Красной площади чаще мужчин (63% против 56% соответственно)», — говорится в исследовании.

Всего в опросе сервиса приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Ранее стало известно, что салюты в честь Дня Победы в Москве пройдут в 22:00 на 36 площадках.

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