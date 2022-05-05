Общественное телевидение России проведёт трансляцию Парада Победы с сурдопереводом

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На Общественном телевидении России прямую трансляцию Парада Победы, который пройдёт 9 мая на Красной площади, можно посмотреть с сурдопереводом.
Общественное телевидение России проведёт трансляцию Парада Победы с сурдопереводом
  • РИА Новости

Трансляция начнётся в 10:00 по московскому времени, передаёт ОТР.

Для телевизионной трансляции Парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет использоваться самое современное съёмочное оборудование, сотни видеокамер.

Съёмочную аппаратуру расставят на площади, в Александровском саду у Могилы Неизвестного солдата, некоторые камеры вмонтируют в брусчатку. Для съёмки с высоты будут задействованы специальные краны и квадрокоптеры.

Ранее ФАН сообщало, что во Владивостоке в рамках подготовки к празднованию Дня Победы прошла ночная репетиция пеших парадных расчётов.

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