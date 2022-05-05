Общественное телевидение России проведёт трансляцию Парада Победы с сурдопереводом
- РИА Новости
Трансляция начнётся в 10:00 по московскому времени, передаёт ОТР.
Для телевизионной трансляции Парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет использоваться самое современное съёмочное оборудование, сотни видеокамер.
Съёмочную аппаратуру расставят на площади, в Александровском саду у Могилы Неизвестного солдата, некоторые камеры вмонтируют в брусчатку. Для съёмки с высоты будут задействованы специальные краны и квадрокоптеры.
Ранее ФАН сообщало, что во Владивостоке в рамках подготовки к празднованию Дня Победы прошла ночная репетиция пеших парадных расчётов.