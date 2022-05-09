МО: власти Одесской области запретили провайдеров российских и молдавских телеканалов

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Власти Одесской области запретили работу провайдеров спутникового телевидения, транслирующих российские и молдавские телеканалы.

Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Администрация Одесской области с целью ограничения информационного пространства и лишения людей доступа к альтернативному мнению об обстановке вокруг специальной военной операции запретила работу провайдеров спутникового телевидения, осуществляющих трансляцию российских и молдавских телеканалов», — заявил Мизинцев.

По его словам, граждан насильно вынуждают демонтировать действующее спутниковое оборудование.

Мизинцев отметил, что подобные действия направлены на «сокрытие от граждан Украины сложившейся катастрофической ситуации в стране».

Ранее Минобороны сообщило, что ВКС России уничтожили узел связи военного аэродрома Червоноглинское, а также корвет ВМС Украины проекта 1241 в районе Одессы.

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