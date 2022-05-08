Кадыров сообщил об освобождении от украинских войск города Попасная в ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о полном освобождении от украинских войск города Попасная в Луганской Народной Республике.

«Город Попасная в ЛНР полностью освобождён», — написал он в Telegram.

Кадыров поблагодарил бойцов за мужество, проявленное при освобождении «этого важного и сложного стратегического населённого пункта».

Ранее глава Чечни сообщил, что большая часть города Попасная взята под контроль бойцами чеченских спецподразделений.

7 мая посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что Народная милиция ЛНР и Вооружённые силы России взяли под контроль здание администрации, расположенное в центре города Попасная.