Кадыров сообщил об освобождении от украинских войск города Попасная в ЛНР
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«Город Попасная в ЛНР полностью освобождён», — написал он в Telegram.
Кадыров поблагодарил бойцов за мужество, проявленное при освобождении «этого важного и сложного стратегического населённого пункта».
Ранее глава Чечни сообщил, что большая часть города Попасная взята под контроль бойцами чеченских спецподразделений.
7 мая посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что Народная милиция ЛНР и Вооружённые силы России взяли под контроль здание администрации, расположенное в центре города Попасная.