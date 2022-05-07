Посол Мирошник: силы ЛНР и России взяли под контроль администрацию города Попасная

Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) и Вооружённые силы России взяли под контроль здание администрации, расположенное в центре города Попасная. Об этом в своём Telegram-канале заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Здание городской администрации Попасной уже под контролем Народной милиции ЛНР и союзных сил», — сообщил он.

Мирошник добавил, что в городе уже более двух месяцев продолжаются ожесточённые бои.

По его словам, Попасная была превращена в «мощнейший укрепрайон». Он добавил, что силы России и ДНР «метр за метром выбивают врага» из Попасной.

Ранее в ЛНР сообщили, что украинские военные обстреляли населённый пункт Золотое-5, в результате чего погибла женщина, ещё три мирных жителя пострадали.