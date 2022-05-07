Посол Мирошник: силы ЛНР и России взяли под контроль администрацию города Попасная

Короткая ссылка
Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) и Вооружённые силы России взяли под контроль здание администрации, расположенное в центре города Попасная. Об этом в своём Telegram-канале заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Посол Мирошник: силы ЛНР и России взяли под контроль администрацию города Попасная
  • РИА Новости

«Здание городской администрации Попасной уже под контролем Народной милиции ЛНР и союзных сил», — сообщил он.

Мирошник добавил, что в городе уже более двух месяцев продолжаются ожесточённые бои.

По его словам, Попасная была превращена в «мощнейший укрепрайон». Он добавил, что силы России и ДНР «метр за метром выбивают врага» из Попасной.

Ранее в ЛНР сообщили, что украинские военные обстреляли населённый пункт Золотое-5, в результате чего погибла женщина, ещё три мирных жителя пострадали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить