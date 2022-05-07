Глава Чечни Кадыров заявил о переходе посёлка Нижнее в ЛНР под контроль ВС России

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о переходе посёлка Нижнее в Луганской Народной Республике под контроль Вооружённых сил России. По его словам, Попасная находится под контролем российских сил на 80%.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Радостная новость из Луганска: мне только что доложил генерал Делимханов Шарип Султанович, что посёлок городского типа Нижнее — полностью под контролем ВС России», — заявил Кадыров.

По его словам, город Попасная на 80% находится под контролем российских вооружённых сил.

Кадыров рассказал, что «южная группировка полностью завершила зачистку своей части города — промзоны». По его словам, центральная часть города также находится под контролем российских сил.

Кадыров добавил, что «Попасная заблокирована, находится в кольце на 90%, нужно закрыть только одну дорогу».

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что Народная милиция республики и Вооружённые силы России взяли под контроль здание администрации, расположенное в центре города Попасная.