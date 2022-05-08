Жителей Херсонской области временно освободили от оплаты ЖКУ
- РИА Новости
«Оплачивая счета за газ, за свет — это всё уходит в украинские банки, и мы таким образом неосознанно продолжаем финансировать террористические организации и те структуры, которые сегодня заинтересованы в продолжении военных действий на территории Украины», — цитирует РИА Новости Стремоусова.
Он отметил, что в регионе проведут пересчёт цен на энергоносители.
Стремоусов призвал жителей области тратить средства на продукты питания.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о планах по восстановлению пассажирского железнодорожного сообщения с Херсонской и Запорожской областями.