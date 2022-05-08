Жителей Херсонской области временно освободили от оплаты ЖКУ

Жители Херсонской области временно освобождены от платы за жилищно-коммунальные услуги, сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Оплачивая счета за газ, за свет — это всё уходит в украинские банки, и мы таким образом неосознанно продолжаем финансировать террористические организации и те структуры, которые сегодня заинтересованы в продолжении военных действий на территории Украины», — цитирует РИА Новости Стремоусова.

Он отметил, что в регионе проведут пересчёт цен на энергоносители.

Стремоусов призвал жителей области тратить средства на продукты питания.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о планах по восстановлению пассажирского железнодорожного сообщения с Херсонской и Запорожской областями.