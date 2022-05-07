В Херсонской области заявили, что видят регион одним из субъектов России
«Мы намерены жить в составе России и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму. Регион будет стремиться стать субъектом России», — цитирует РИА Новости Стремоусова.
По его словам, «никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей».
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о планах по восстановлению пассажирского железнодорожного сообщения с Херсонской и Запорожской областями будет восстановлено.